Svelato il calendario della Bundesliga per la stagione 2026/27: il campionato si aprirà venerdì 28 agosto con l'anticipo Bayern Monaco-Stoccarda, mentre i campioni in carica chiuderanno in casa contro l'Eintracht. I big match tra i bavaresi e il Dortmund all'8^ e alla 25^ giornata, tornano i derby della Ruhr

LA BUNDESLIGA TORNA IL 28 AGOSTO