 Calendario Bundesliga 2026 2027, le partite del campionato tedesco | Sky Sport
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Calendario Bundesliga 2026/2027, tutto le giornate e le partite del campionato tedesco

Bundesliga fotogallery
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Svelato il calendario della Bundesliga per la stagione 2026/27: il campionato si aprirà venerdì 28 agosto con l'anticipo Bayern Monaco-Stoccarda, mentre i campioni in carica chiuderanno in casa contro l'Eintracht. I big match tra i bavaresi e il Dortmund all'8^ e alla 25^ giornata, tornano i derby della Ruhr

LA BUNDESLIGA TORNA IL 28 AGOSTO

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