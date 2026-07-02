Calendario Bundesliga 2026/2027, tutto le giornate e le partite del campionato tedesco
Svelato il calendario della Bundesliga per la stagione 2026/27: il campionato si aprirà venerdì 28 agosto con l'anticipo Bayern Monaco-Stoccarda, mentre i campioni in carica chiuderanno in casa contro l'Eintracht. I big match tra i bavaresi e il Dortmund all'8^ e alla 25^ giornata, tornano i derby della Ruhr
- Bayern Monaco-Borussia Dortmund (8^ giornata)
- Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (11^ giornata)
- Schalke 04-Borussia Dortmund (12^ giornata)
- Bayern Monaco-Bayer Leverkusen (16^ giornata)
- Borussia Dortmund-Bayern Monaco (25^ giornata)
- Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund (28^ giornata)
- Borussia Dortmund-Schalke 04 (29^ giornata)
- Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (33^ giornata)
- Bayern Monaco-Stoccarda*
- Borussia Dortmund-Amburgo
- Lipsia-Borussia Moenchengladbach
- Friburgo-Werder Brema
- Augsburg-Schalke 04
- Mainz-Paderborn
- Union Berlino-Eintracht Francoforte
- Colonia-Hoffenheim
- Elversberg-Bayer Leverkusen
- Stoccarda-Colonia
- Hoffenheim-Borussia Dortmund
- Bayer Leverkusen-Union Berlino
- Eintracht Francoforte-Augsburg
- Borussia Moenchengladbach-Elversberg
- Amburgo-Mainz
- Werder Brema-Lipsia
- Schalke 04-Bayern Monaco
- Paderborn-Friburgo
- Borussia Dortmund-Paderborn
- Lipsia-Amburgo
- Hoffenheim-Stoccarda
- Friburgo-Borussia Moenchengladbach
- Augsburg-Bayer Leverkusen
- Mainz-Eintracht Francoforte
- Union Berlino-Schalke 04
- Colonia-Werder Brema
- Elversberg-Bayern Monaco
- Bayern Monaco-Union Berlino
- Stoccarda-Borussia Dortmund
- Bayer Leverkusen-Lipsia
- Eintracht Francoforte-Friburgo
- Borussia Moenchengladbach-Mainz
- Amburgo-Colonia
- Werder Brema-Augsburg
- Schalke 04-Elversberg
- Paderborn-Hoffenheim
- Borussia Dortmund-Werder Brema
- Lipsia-Eintracht Francoforte
- Hoffenheim-Amburgo
- Friburgo-Schalke 04
- Augsburg-Bayern Monaco
- Mainz-Bayer Leverkusen
- Union Berlino-Elversberg
- Colonia-Borussia Moenchengladbach
- Paderborn-Stoccarda
- Bayern Monaco-Lipsia
- Bayer Leverkusen-Friburgo
- Eintracht Francoforte-Colonia
- Union Berlino-Borussia Dortmund
- Borussia Moenchengladbach-Hoffenheim
- Amburgo-Stoccarda
- Werder Brema-Paderborn
- Schalke 04-Mainz
- Elversberg-Augsburg
- Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte
- Lipsia-Elversberg
- Stoccarda-Borussia Moenchengladbach
- Hoffenheim-Bayer Leverkusen
- Friburgo-Bayern Monaco
- Augsburg-Union Berlino
- Mainz-Werder Brema
- Colonia-Schalke 04
- Paderborn-Amburgo
- Bayern Monaco-Borussia Dortmund
- Bayer Leverkusen-Stoccarda
- Eintracht Francoforte-Amburgo
- Augsburg-Friburgo
- Union Berlino-Colonia
- Borussia Moenchengladbach-Paderborn
- Werder Brema-Hoffenheim
- Schalke 04-Lipsia
- Elversberg-Mainz
- Borussia Dortmund-Elversberg
- Lipsia-Augsburg
- Stoccarda-Werder Brema
- Hoffenheim-Schalke 04
- Friburgo-Union Berlino
- Mainz-Bayern Monaco
- Amburgo-Borussia Moenchengladbach
- Colonia-Bayer Leverkusen
- Paderborn-Eintracht Francoforte
- Bayern Monaco-Colonia
- Bayer Leverkusen-Paderborn
- Eintracht Francoforte-Hoffenheim
- Augsburg-Mainz
- Union Berlino-Lipsia
- Borussia Moenchengladbach-Borussia Dortmund
- Werder Brema-Amburgo
- Schalke 04-Stoccarda
- Elversberg-Friburgo
- Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen
- Stoccarda-Eintracht Francoforte
- Hoffenheim-Augsburg
- Friburgo-Lipsia
- Mainz-Union Berlino
- Amburgo-Bayern Monaco
- Colonia-Elversberg
- Werder Brema-Borussia Moenchengladbach
- Paderborn-Schalke 04
- Bayern Monaco-Paderborn
- Lipsia-Mainz
- Bayer Leverkusen-Borussia Moenchengladbach
- Friburgo-Hoffenheim
- Eintracht Francoforte-Werder Brema
- Augsburg-Colonia
- Union Berlino-Amburgo
- Schalke 04-Borussia Dortmund
- Elversberg-Stoccarda
- Borussia Dortmund-Augsburg
- Stoccarda-Union Berlino
- Hoffenheim-Bayern Monaco
- Mainz-Friburgo
- Borussia Moenchengladbach-Eintracht Francoforte
- Amburgo-Schalke 04
- Colonia-Lipsia
- Werder Brema-Bayer Leverkusen
- Paderborn-Elversberg
- Bayern Monaco-Werder Brema
- Lipsia-Borussia Dortmund
- Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte
- Friburgo-Stoccarda
- Augsburg-Paderborn
- Mainz-Colonia
- Union Berlino-Hoffenheim
- Schalke 04-Borussia Moenchengladbach
- Elversberg-Amburgo
- Borussia Dortmund-Mainz
- Stoccarda-Augsburg
- Hoffenheim-Elversberg
- Eintracht Francoforte-Schalke 04
- Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco
- Amburgo-Bayer Leverkusen
- Colonia-Friburgo
- Werder Brema-Union Berlino
- Paderborn-Lipsia
- Bayern Monaco-Bayer Leverkusen
- Lipsia-Stoccarda
- Friburgo-Amburgo
- Augsburg-Borussia Moenchengladbach
- Mainz-Hoffenheim
- Union Berlino-Paderborn
- Colonia-Borussia Dortmund
- Schalke 04-Werder Brema
- Elversberg-Eintracht Francoforte
- Borussia Dortmund-Friburgo
- Stoccarda-Mainz
- Hoffenheim-Lipsia
- Bayer Leverkusen-Schalke 04
- Eintracht Francoforte-Bayern Monaco
- Borussia Moenchengladbach-Union Berlino
- Amburgo-Augsburg
- Werder Brema-Elversberg
- Paderborn-Colonia
- Stoccarda-Bayern Monaco
- Hoffenheim-Colonia
- Bayer Leverkusen-Elversberg
- Eintracht Francoforte-Union Berlino
- Borussia Moenchengladbach-Lipsia
- Amburgo-Borussia Dortmund
- Werder Brema-Friburgo
- Schalke 04-Augsburg
- Paderborn-Mainz
- Bayern Monaco-Schalke 04
- Borussia Dortmund-Hoffenheim
- Lipsia-Werder Brema
- Friburgo-Paderborn
- Augsburg-Eintracht Francoforte
- Mainz-Amburgo
- Union Berlino-Bayer Leverkusen
- Colonia-Stoccarda
- Elversberg-Borussia Moenchengladbach
- Bayern Monaco-Elversberg
- Stoccarda-Hoffenheim
- Bayer Leverkusen-Augsburg
- Eintracht Francoforte-Mainz
- Borussia Moenchengladbach-Friburgo
- Amburgo-Lipsia
- Werder Brema-Colonia
- Schalke 04-Union Berlino
- Paderborn-Borussia Dortmund
- Borussia Dortmund-Stoccarda
- Lipsia-Bayer Leverkusen
- Hoffenheim-Paderborn
- Friburgo-Eintracht Francoforte
- Augsburg-Werder Brema
- Mainz-Borussia Moenchengladbach
- Union Berlino-Bayern Monaco
- Colonia-Amburgo
- Elversberg-Schalke 04
- Bayern Monaco-Augsburg
- Stoccarda-Paderborn
- Bayer Leverkusen-Mainz
- Eintracht Francoforte-Lipsia
- Borussia Moenchengladbach-Colonia
- Amburgo-Hoffenheim
- Werder Brema-Borussia Dortmund
- Schalke 04-Friburgo
- Elversberg-Union Berlino
- Borussia Dortmund-Union Berlino
- Lipsia-Bayern Monaco
- Stoccarda-Amburgo
- Hoffenheim-Borussia Moenchengladbach
- Friburgo-Bayer Leverkusen
- Augsburg-Elversberg
- Mainz-Schalke 04
- Colonia-Eintracht Francoforte
- Paderborn-Werder Brema
- Bayern Monaco-Friburgo
- Bayer Leverkusen-Hoffenheim
- Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund
- Union Berlino-Augsburg
- Borussia Moenchengladbach-Stoccarda
- Amburgo-Paderborn
- Werder Brema-Mainz
- Schalke 04-Colonia
- Elversberg-Lipsia
- Borussia Dortmund-Bayern Monaco
- Lipsia-Schalke 04
- Stoccarda-Bayer Leverkusen
- Hoffenheim-Werder Brema
- Friburgo-Augsburg
- Mainz-Elversberg
- Amburgo-Eintracht Francoforte
- Colonia-Union Berlino
- Paderborn-Borussia Moenchengladbach
- Bayern Monaco-Mainz
- Bayer Leverkusen-Colonia
- Eintracht Francoforte-Paderborn
- Augsburg-Lipsia
- Union Berlino-Friburgo
- Borussia Moenchengladbach-Amburgo
- Werder Brema-Stoccarda
- Schalke 04-Hoffenheim
- Elversberg-Borussia Dortmund
- Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach
- Lipsia-Union Berlino
- Stoccarda-Schalke 04
- Hoffenheim-Eintracht Francoforte
- Friburgo-Elversberg
- Mainz-Augsburg
- Amburgo-Werder Brema
- Colonia-Bayern Monaco
- Paderborn-Bayer Leverkusen
- Bayern Monaco-Amburgo
- Lipsia-Friburgo
- Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund
- Eintracht Francoforte-Stoccarda
- Augsburg-Hoffenheim
- Union Berlino-Mainz
- Borussia Moenchengladbach-Werder Brema
- Schalke 04-Paderborn
- Elversberg-Colonia
- Borussia Dortmund-Schalke 04
- Stoccarda-Elversberg
- Hoffenheim-Friburgo
- Mainz-Lipsia
- Borussia Moenchengladbach-Bayer Leverkusen
- Amburgo-Union Berlino
- Colonia-Augsburg
- Werder Brema-Eintracht Francoforte
- Paderborn-Bayern Monaco
- Bayern Monaco-Hoffenheim
- Lipsia-Colonia
- Bayer Leverkusen-Werder Brema
- Friburgo-Mainz
- Eintracht Francoforte-Borussia Moenchengladbach
- Augsburg-Borussia Dortmund
- Union Berlino-Stoccarda
- Schalke 04-Amburgo
- Elversberg-Paderborn
- Borussia Dortmund-Lipsia
- Stoccarda-Friburgo
- Hoffenheim-Union Berlino
- Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen
- Borussia Moenchengladbach-Schalke 04
- Amburgo-Elversberg
- Colonia-Mainz
- Werder Brema-Bayern Monaco
- Paderborn-Augsburg
- Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach
- Lipsia-Paderborn
- Bayer Leverkusen-Amburgo
- Friburgo-Colonia
- Augsburg-Stoccarda
- Mainz-Borussia Dortmund
- Union Berlino-Werder Brema
- Schalke 04-Eintracht Francoforte
- Elversberg-Hoffenheim
- Borussia Dortmund-Colonia
- Stoccarda-Lipsia
- Hoffenheim-Mainz
- Bayer Leverkusen-Bayern Monaco
- Eintracht Francoforte-Elversberg
- Borussia Moenchengladbach-Augsburg
- Amburgo-Friburgo
- Werder Brema-Schalke 04
- Paderborn-Union Berlino
- Bayern Monaco-Eintracht Francoforte
- Lipsia-Hoffenheim
- Friburgo-Borussia Dortmund
- Augsburg-Amburgo
- Mainz-Stoccarda
- Union Berlino-Borussia Moenchengladbach
- Colonia-Paderborn
- Schalke 04-Bayer Leverkusen
- Elversberg-Werder Brema