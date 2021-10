L'Hoffenheim torna alla vittoria, nella gara inaugurale della 10^ giornata, e si ripresenta a ridosso della zona Europa scavalcando in classifica proprio la squadra di Dardai. Finisce 2-0 e succede tutto nel primo tempo: protagonista sempre Skov che, al 19', appoggia in mezzo per il tiro vincente di Kramaric. Prima dell'intervallo l'esterno va in diagonale e colpisce un palo, ma sulla respinta è pronto di nuovo un suo compagno, Rudy, che firma il definitivo raddoppio