Partita senza storia quella che apre la 17^ giornata di Bundes: i bavaresi schiantano il Wolfsburg con un poker firmato Muller, Upamecano, Sané e Lewandowski. Il polacco sale a quota 19 reti in 17 presenze e il Bayern consolida il primato in classifica: 43 punti, nove in più del Dortmund che però deve ancora affrontare l'Hertha

