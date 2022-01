Si apre con una sconfitta il 2022 del Bayern Monaco che, in formazione rimaneggiata per via dei tanti casi Covid, perde in casa contro il Borussia Moenchengladbach 2-1. Bavaresi in vantaggio con Lewandowski ma Neuhaus e Lainer ribaltano la gara. Nagelsmann lancia nella mischia il 16enne talento mancino Paul Wanner

La prima gara del 2022 in Bundesliga si apre con la sconfitta (a sorpresa) del Bayern Monaco che perde, rimontato, in casa contro il Borussia Moenchengladbach che nelle ultime cinque partite aveva collezionato solo un punto. Gara complicata per Nagelsmann costretto a rinunciare a ben 13 giocatori (10 positivi al Covid e 3 infortunati) e con in panchina un nugolo di ragazzini compreso un Ibrahimovic, Arijon (non imparentato con Zlatan) ma soprattutto due promesse come Lucas Copado, classe 2004 (nipote di Hasan Salihamidzic) e Paul Wanner, classe 2005 ed esordiente in Bundesliga a 16 anni e 15 giorni. Partono bene i padroni di casa che si portano in vantaggio grazie al solito Lewandowski al 18'. Tuttavia, il Gladbach non demorde e in pochi minuti riesce a ribaltare il match: al 27' Neuhaus fa 1-1 e al 31' Lainer regala il vantaggio agli ospiti. Nella ripresa e sotto la neve, il Bayern prova a riequilibrare le sorti del confronto, Nagelsmann senza grosse soluzioni in panchina, lancia nella mischia sia Copado che Wanner ma non riesce a pareggiare il match. Il Bayern è, tuttavia, a +9 sul Borussia Dortmund secondo, mentre il Gladbach balza a quota 22 agganciando il Lipsia al 10° posto.