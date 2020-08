3/20 ©Ansa

BOMBER. Robert Lewandowski ha segnato 15 gol nella Champions 2019/20 arrivando a due lunghezze dal record di Cristiano Ronaldo in una sola edizione del torneo (2013/14). Non è tutto: l'attaccante del Bayern è andato a segno in nove partite consecutive nella competizione portandosi nuovamente a due lunghezze dal record di Ronaldo, ma è rimasto a secco in finale

Lewy, sogni da Champions. Ma niente Pallone d'Oro!