1/23

METODOLOGIA - La classifica, basata sui dati Opta, prende in considerazione i venti migliori marcatori di sempre della storia della Champions (1992-93 - stagione attuale), ed è ordinata in base al numero di partite necessarie ai più grandi bomber della competizione per raggiungere lo stesso numero di gol (12) che Haaland ha messo a segno in appena 10 presenze! Eccola.

TUTTI I GOL DEL MARTEDÌ DI CHAMPIONS