La carriera di Delibasic

Nato il 24 aprile 1981 a Niksic, con la squadra locale del Sutjeska aveva iniziato la sua trafila nelle giovanili (e con lo stesso club andrà poi a chiudere la carriera nel 2015), prima del grande salto al Partizan Belgrado con la quale si metterà in mostra nel resto d'Europa. Lo acquisterà il Mallorca nel 2004, per poi girarlo in prestito tra Benfica, Braga, Aek Atene (sfidò il Milan in Champions), Beira-Mar e Real Sociedad. In Spagna giocherà anche per Hercules e Rayo Vallecano, esperienze seguite da quelle in Thailandia (con il Ratchaburi) e, infine, in patria. Da professionista realizzò 61 gol in 281 partite.