Finisce l’avventura in Champions dell’Atalanta che non riesce a ribaltare l’1-2 dell’andata e perde a Bergamo 3-1 con il Bruges. La squadra di Gasperini regala il primo tempo ai belgi che segnano in apertura con Talbi, raddoppiano al 27’ con lo stesso Talbi e segnano nel recupero con Jutglà dopo un palo di Zappacosta. Nella ripresa entra Lookman che al 46' fa 1-3. Lo stesso attaccante si fa parare un rigore da Mignolet. Il Bruges difende e passa il turno. Espulso Toloi

