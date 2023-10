Salernitana-Sampdoria è la sfida tra due formazioni in crisi di risultati. I granata, ultimi in Serie A con 0 successi, non vincono una partita dal 13 agosto, giorno dell'esordio in Coppa Italia contro la Ternana (1-0). La Samp, quartultima in Serie B, ha vinto solo una delle ultime 10 partite disputate.