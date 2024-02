Nella lista che la Roma ha presentato alla Uefa (e che verrà pubblicata nelle prossime ore) per la seconda parte di stagione in Europa League ci sono gli ultimi acquisti Angelino e Baldanzi. Oltre a loro entra anche Azmoun (era infortunato a settembre). L'inserimento in lista di Baldanzi è stato possibile grazie ad un intervento di Dan Friedkin che ha ottenuto dall'Uefa uno sforamento di 12 milioni di euro. Fuori Kristensen e l'altro acquisto di gennaio Huijsen

