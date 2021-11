Probabili formazioni Legia Varsavia-Napoli

La squadra di Spalletti cerca la vittoria del sorpasso in Polonia: 18 i convocati, inclusi i tre portieri. Out anche Insigne e Fabian Ruiz, affaticati e rimasti a titolo precauzionale a Napoli. Assenti anche Osimhen e Malcuit, rientra tra i disponibili Ounas. Spazio a Petagna in attacco nel 4-2-3-1

Il Napoli per tentare il sorpasso, il Legia Varsavia per difendere la vetta. A due settimane dalla vittoria di Insigne e compagni allo stadio Diego Armando Maradona, la sfida tra le due formazioni si ripete in Polonia. Alle 18:45 si va in campo per la quarta giornata del girone C di Europa League, con il Legia primo a 6 punti e il Napoli che segue a 4, alla pari con il Leicester. Ecco le possibili scelte di Golebiewski e Spalletti. Partita in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Legia con il 3-4-3 Il Legia, ha cambiato da poco allenatore con l'arrivo in panchina di Marek Golebiewski al posto di Michniewicz. "So come sfidare il Napoli" ha garantito l'allenatore alla vigilia. Rispetto alla sfida di andata si prevede una squadra più spregiudicata: probabile il 3-4-3, con Kastrati, Emreli e Muci in attacco. Fiducia a Johansson e Ribeiro in fascia.

LEGIA VARSAVIA (3-4-3): Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Rose; Johansson, Ciepela, Slisz, Ribeiro; Kastrati, Emreli, Muci. All. Golebiewski

Napoli, scelte obbligate in difesa Appena 18, inclusi i tre portieri, i convocati di Spalletti. Che ha poca scelta in difesa, dove mancano Mario Rui per squalifica e gli infortunati Malcuit e Manolas. Accanto a Koulibaly c'è Rrahamani, con Di Lorenzo a destra e Juan Jesus a sinistra. Il solo Zanoli a disposizione come alternativa. Out anche Insigne e Fabian Ruiz, affaticati e rimasti a titolo precauzionale a Napoli. A centrocampo è favorita la coppia Demme-Anguissa mentre in attacco, dove manca Osimhen per infortunio, Petagna è il candidato numero 1 per la casella di centravanti, con il trio Politano-Zielinski-Elmas alle sue spalle. Panchina in partenza per Lozano e Mertens.