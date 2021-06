Altra serata di amichevoli internazionali di preparazione a Euro 2020. La Francia batte la Bulgaria ma è preoccupata per un infortunio occorso a Benzema. La Spagna manda in campo l'U21 che batte la Lituania 4-0: in gol anche Brahim Diaz. Nel 2-2 tra Polonia e Islanda segna Zielinski. La Repubblica Ceca vince 3-1 contro l'Albania. Ungheria-Irlanda 0-0