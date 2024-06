L'Italia si allena alle 11, domani c'è la Svizzera

La Stampa e Il Secolo XIX, stamattina, hanno pubblicato l'intervento del presidente Fifa Gianni Infantino, nato in Svizzera da genitori italiani, alla vigilia di Svizzera-Italia. " “Sono in ogni caso molto sereno, perché so per chi tifare: rendendo particolarmente felice il mio amico Pierluigi Collina, tiferò per l’arbitro. Perché sono il presidente della Fifa. Perché sono italiano. Perché sono svizzero ma soprattutto perché sono un appassionato di calcio”. LEGGE L'INTERVENTO DI INFANTINO