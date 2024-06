Hjulmand cambia qualcosa nella sua Danimarca e in particolare schiererà dal 1' Maehle a sinistra con spostamento a destra di Kristiansen. Modifiche anche all'attacco: ci sarà Poulsen con Hojlund. Southgate senza modifiche rispetto alla sfida vinta contro la Serbia. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18

Il mezzo passo falso contro la Slovenia e la voglia di rivincita per la semifinale persa nello scontro agli ultimi Europei. E' questo lo spirito che animerà la Danimarca nel match contro l'Inghilterra attuale capolista del raggruppamento. La squadra di Southgate arriva a questa partita dopo la vittoria di misura, ma con una prestazione convincente, sulla Serbia. In caso di successo, l'Inghilterra avrebbe la strada spianata verso la qualificazione agli ottavi, mentre la Danimarca potrebbe essere un avversario ostico anche per il primo posto nel girone. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18