Iniziano i quarti di finale di Euro 2024 con l'incontro più atteso: quello tra Spagna e Germania. De La Fuente ha provato Dani Olmo al posto di Pedri ma dal 1' dovrebbe partire comunque il centrocampista del Barcellona, mentre tra i padroni di casa Tah e Sané sono in vantaggio su Schlotterbeck e Wirtz. Match live alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

E' una finale anticipata quella tra Spagna e Germania, le due squadre che fin qui hanno più impressionato a Euro 2024. La Roja ha vinto tutte e quattro le partite disputate: l'ultima 4-1 contro la Georgia. La novità per la partita con i tedeschi potrebbe essere Dani Olmo. Nella Germania, che agli ottavi ha superato 2-0 la Danimarca e potrà contare sulla spinta del pubblico, ci sono invece due ballottaggi. Partita in diretta alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo. A bordocampo Niccolò Omini e Giovanni Guardalà.