Via social arrivano le scuse di Gigio Donnarumma per l'eliminazione subita dalla Germania in Nations League ma soprattutto per il secondo gol subito da Musiala: "Dispiace soprattutto per il gol preso in quel modo. Reazione da grande squadra. Ci vediamo a giugno! Ancora più forti! Forza azzurri….Sempre!!"

GERMANIA-ITALIA 3-3, LE PAGELLE DI STEFANO DE GRANDIS