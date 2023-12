La squadra dell’allenatore italiano subito sotto dopo 5 minuti per un errore del portiere Bulka, che propizia la rete di Sabbi, autore anche del raddoppio con un gran gol al 35’. Su rigore il terzo gol del Le Havre, nel secondo tempo con Bayo, prima della rete nel recupero di Louchet che fissa il risultato sul 3-1 per i padroni di casa. Una sconfitta che lascia Farioli secondo a 32 punti, col Psg -impegnato domani alle 20.45 a Lille in diretta su Sky Sport Calcio- che può allungare a + 7

