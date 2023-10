Il match dello Stade Ocean si chiude senza gol. Meglio gli ospiti nel primo tempo, pericolosi con Diouf e Said, mentre nella ripresa è il Le Havre ad avere le migliori occasioni fino al recupero quando Sotoca segna di testa per il Lens: il Var annulla però per fuorigioco e la gara si chiude sullo 0-0

