Correva l'8 giugno del 1990. Trent'anni esatti. La cerimonia di San Siro con Gianna Nannini ed Edorado Bennato che cantano la loro hit entrata nella testa degli italiani e per sempre nei cuori di tutti. Omam-Biyik che sale quasi fino a toccare il cielo battendo l'Argentina campione in carica. E ancora: i riccioli di Valderrama, Gascoigne, la nazionale irlandese col Papa, i gol di Schillaci e il sogno finito in semifinale. A vincere sarà la Germania