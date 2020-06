Calcio e musica. Spesso intrecciati, quasi abbracciati. Lo sono stati per qualche secondo anche la rockstar italiana Gianna Nannini e Diego Armando Maradona. Ne è passato di tempo, perché per rivedere quell'immagine è necessario tornare indietro di 30 anni. In Italia si gioca il Mondiale e la prima partita vede affrontarsi l'Argentina campione in carica e il Camerun, che alla fine vincerà a sorpresa grazie alla rete di Francois Omam-Biyik. Gli oltre 70mila di San Siro, precedentemente al calcio d'inizio, hanno applaudito forte l'esibizione di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato che, sulle note di Un'estate italiana, aprirono di fatto il torneo: "Quello fu un giorno magico - ha raccontato la stessa cantante italiana al quotidiano argentino La Nacion -. L'abbraccio che ci demmo io e Diego è nella storia. Quell’abbraccio di Maradona mi è restato attaccato al corpo e al cuore".

Il nome della figlia

Maradona, infatti, era un grande fan di Gianna Nannini: "Mi amava molto come cantante, per questo motivo chiamò sua figlia Giannina". La quale nacque appena un anno prima, nel 1989. Giannina che, dal 2008 al 2012, è stata sposata con Sergio Aguero da cui ha avuto un figlio, Benjamin Aguero Maradona. Ancora Gianna Nannini: "Non vedo più Maradona da quando ha smesso di giocare in Italia. Un giorno mi piacerebbe rivedere Diego per tornare ad abbracciarlo".