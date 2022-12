Il Brasile ha raggiunto senza problemi gli ottavi di finale dei Mondiali ma ha stabilito uno strano record in questa edizione del torneo, una sorta di paradosso: con appena 3 gol segnati, tra le squadre che hanno concluso in testa il proprio gruppo la Seleçao ha il peggiore attacco della fase a gironi. Di contro, la Serbia ha messo a segno ben 5 gol ed è arrivata ultima nel raggruppamento vinto dai verdeoro. Ecco come è andata in tutti i gironi

