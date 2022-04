Nicolò Barella ha festeggiato la vittoria e il gol con il Verona con una bottiglia di Meursault 1er Cru "Les Clos des Ambres" del 2009, etichetta da veri appassionati. Il centrocampista dell'Inter ha più volte sottolineato il suo interesse per il mondo enofilo. Non è il solo: nel mondo del calcio sono tanti gli allenatori e i calciatori che investono nella produzione di vino e che esporranno le loro creature nei padiglioni del Vinitaly in programma in questi giorni (fino al 13 aprile) a Verona