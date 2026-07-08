Svizzera-Colombia 4-3 d.c.r., le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali
Ai calci di rigore la Svizzera elimina la Colombia e passa il turno: affronterà l'Argentina ai quarti. Decisivi il portiere Kobel che para un rigore e Ruben Vargas che non sbaglia quello che manda avanti la Svizzera. Sotto la sufficienza il milanista Jashari, sostituito dopo 45’. I migliori della Colombia sono il portiere Vargas, il bolognese Lucumi e la stella Luis Diaz. Le pagelle di Svizzera-Colombia: tutti i voti
- dal 45' SOW voto 6.5
- dal 71' MUHEIM voto 6
- dall'87' ITTEN voto 6
- dall'87' WIDMER voto 6
- dal 90' RUBEN VARGAS voto 7 Mvp
- dal 103' AMDOUNI voto 6
- CAMILO VARGAS voto 6.5
- MUNOZ voto 5.5
- SANCHEZ voto 6
- LUCUMI voto 6.5
- MOJICA voto 6
- LERMA voto 5.5
- ARIAS voto 5.5
- PUERTA voto 6
- RODRIGUEZ voto 6
- SUAREZ voto 5
- DIAZ voto 6.5
- dal 66' QUINTERO voto 6
- dal 66' CAMPAZ voto 5.5
- dall'82' HERNANDEZ voto SV
- dall'82' RIOS voto SV
- dal 119' MINA voto SV