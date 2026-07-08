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Svizzera-Colombia 4-3 d.c.r., le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali

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Ai calci di rigore la Svizzera elimina la Colombia e passa il turno: affronterà l'Argentina ai quarti. Decisivi il portiere Kobel che para un rigore e Ruben Vargas che non sbaglia quello che manda avanti la Svizzera. Sotto la sufficienza il milanista Jashari, sostituito dopo 45’. I migliori della Colombia sono il portiere Vargas, il bolognese Lucumi e la stella Luis Diaz. Le pagelle di Svizzera-Colombia: tutti i voti

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