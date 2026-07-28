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Brescia Calcio fallito, i calciatori più famosi: da Baggio a Toni

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Il Brescia Calcio è ufficialmente fallito: il Tribunale di Brescia, infatti, ha dichiarato la liquidazione giudiziale del club che era già stato escluso dai campionati professionistici. Una triste fine per un club che, in particolare a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, ha visto passare tantissimi campioni e Palloni d'Oro: da Baggio a Toni, senza dimenticare anche tanti allenatori. Difficile ricordarli tutti... Ma quanta qualità?

IL TRIBUNALE DICHIARA IL FALLIMENTO DEL BRESCIA

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