Brescia Calcio fallito, i calciatori più famosi: da Baggio a Toni
Il Brescia Calcio è ufficialmente fallito: il Tribunale di Brescia, infatti, ha dichiarato la liquidazione giudiziale del club che era già stato escluso dai campionati professionistici. Una triste fine per un club che, in particolare a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio del 2000, ha visto passare tantissimi campioni e Palloni d'Oro: da Baggio a Toni, senza dimenticare anche tanti allenatori. Difficile ricordarli tutti... Ma quanta qualità?
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- Eugenio Corini, bresciano, è stato calciatore e allenatore del Brescia. Dove non sono mancati anche grandi ed esperti allenatori da queste parti. Su tutti, probabilmente, Carlo Mazzone, protagonista tra l'altro di quella indimenticabile corsa sotto la curva in un derby lombardo contro l'Atalanta. Ma anche Lucescu, Simoni, De Biasi, Reja, Zeman, Cagni, Bisoli e tanti altri