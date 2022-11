Senza Mané il ct del Senegal Cissé fa affidamento su Diatta. In campo anche Dia (Salernitana) e Ballo Touré (Milan). Depay non sarà a disposizione per l'esordio degli Oranje, coppia d'attacco formata da Bergwijn e Janssen. In campo anche l'interista Dumfries. Calcio d'inizio alle 17

Gara dal pronostico tutt'altro che scontato tra Senegal e Olanda. La squadra di Cissé non ha mai perso contro formazioni europee nella fase a gironi della competizione iridata mentre gli Oranje non sono mai stati battuti da nazionali africane ai Mondiali. Dunque ci si attende un match molto equilibrato nonostante il Senegal debba fare a meno di Sadio Mané che non ha recuperato dall'infortunio e dunque non sarà presente in Qatar. Il Senegal ha staccato il pass grazie all'affermazione ai calci di rigore nel playoff disputato a marzo contro l'Egitto. L'Olanda ha chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione davanti alla Turchia con 23 punti. Calcio d'inizio alle 17, si gioca al Thumama Stadium di Doha.

Olanda: Depay non ci sarà, dubbio in porta

Van Gaal ha annunciato che Memphis Depay non sarà a disposizione per l'esordio degli Oranje. Il tandem d'attacco dovrebbe essere così composto da Janssen e Bergwijn, con Gakpo trequartista. Il difensore dell'Inter Dumfries sarà regolarmente in campo sulla destra, con Blind sulla corsia opposta. In mezzo maglia sicura per De Jong, ballottaggio tra Berghuis (favorito) e gli atalantini Koopmeiners e De Roon (con il primo favorito) per l'altro posto. Ballottaggio aperto anche in porta, con il 39enne Pasveer insidiato dai più giovani Andries Noppert e Justin Bijlow. "Chi gioca in porta? Non ve lo dico", ha detto Van Gaal alla vigilia.

OLANDA (3-4-1-2), la probabile formazione: Pasveer/Noppert/Bijlow; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis/Koopemeiners, De Jong, Blind; Gakpo; Bergwijn, Janssen. Ct. Van Gaal