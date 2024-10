Per 40' la Nazionale di Spalletti ha giocato un calcio davvero bello ed efficace, relegando il Belgio a mera comparsa in campo, segnando due reti con Cambiaso e Retegui e creando diverse opportunità. L'espulsione di Pellegrini ha complicato le cose: sul seguente calcio di punizione bravo il Belgio ad accorciare con De Cuyper. Nella ripresa Trossard pareggia dagli sviluppi di un angolo. Finisce in parità: Italia a quota 7 in classifica e Belgio a 4

PAGELLE ITALIA-BELGIO - CLASSIFICHE NATIONS LEAGUE