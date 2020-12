14/20 ©Ansa

FINAL FOUR RAGGIUNTA - La qualificazione all'ultimo atto della Nations League diventa ufficiale a Sarajevo, dove gli Azzurri regolano 2-0 la Bosnia (gol di Belotti e Berardi) e chiudono in vetta il gruppo 1 con 12 punti (uno in più dell’Olanda). Missione compiuta per l'Italia di Roberto Mancini, ancora assente e sostituito per l’ultima volta da Evani, ma c’è anche lui in videochiamata a festeggiare in campo con i suoi giocatori

ITALIA ALLE FINALS DI NATIONS: BOSNIA BATTUTA 2-0