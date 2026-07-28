Cesc Fabregas supporta Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale. "Mi è sempre piaciuto, lo seguivo anche al City. Ho parlato qualche volta con lui, è un vincente, esigente e gioca un buon calcio" ha spiegato lo spagnolo durante la conferenza stampa di presentazione della Como Cup. "Ha dimostrato con l’Europeo vinto come si fa. Sono molto contento per lui"

Cesc Fabregas supporta la scelta di Giovanni Malagò di nominare Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale. Durante la conferenza stampa di presentazione della Como Cup, l'allenatore spagnolo ha commentato anche la decisione della Figc per la panchina azzurra. "Mancini mi è sempre piaciuto, lo seguivo anche al City. Ho parlato qualche volta con lui, è un vincente, esigente e gioca un buon calcio - ha spiegato Fabregas -. Ha dimostrato con l’Europeo vinto come si fa. Sono molto contento per lui".