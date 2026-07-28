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Ct Italia, Fabregas su Mancini: "Un vincente, lo aiuteremo"

Nazionale

Cesc Fabregas supporta Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale. "Mi è sempre piaciuto, lo seguivo anche al City. Ho parlato qualche volta con lui, è un vincente, esigente e gioca un buon calcio" ha spiegato lo spagnolo durante la conferenza stampa di presentazione della Como Cup. "Ha dimostrato con l’Europeo vinto come si fa. Sono molto contento per lui"

MANCINI CT E RANIERI DT, LE NEWS LIVE SULLA NUOVA ITALIA

Cesc Fabregas supporta la scelta di Giovanni Malagò di nominare Roberto Mancini come nuovo ct della Nazionale. Durante la conferenza stampa di presentazione della Como Cup, l'allenatore spagnolo ha commentato anche la decisione della Figc per la panchina azzurra. "Mancini mi è sempre piaciuto, lo seguivo anche al City. Ho parlato qualche volta con lui, è un vincente, esigente e gioca un buon calcio - ha spiegato Fabregas -. Ha dimostrato con l’Europeo vinto come si fa. Sono molto contento per lui". 

Approfondimento

Mancini 1081 giorni dopo: cosa ha fatto finora?

Fabregas: "Mi sento italiano come voi"

Un Fabregas perfettamente integrato ormai in Italia: "Lo dico sinceramente, mi sento uno di voi. Grandissima disponibilità: proveremo ad aiutare la Nazionale”. Infine lo spagnolo ha anche commentato la decisione di Mancini di andare in Arabia Saudita: “Non ho mai avuto la possibilità di andarci, non so dirti. No a parte gli scherzi, non ti so dire. Ma lui vuole il bene dell’Italia. A me basta questo”.

Approfondimento

Ricordi l'ultima formazione di Mancio ct?

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