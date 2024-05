Nel recupero decisivo per un posto in Europa, a Old Trafford lo United di ten Hag batte il Newcastle per 3-2. A sbloccarla per la squadra di casa ci ha pensato Mainoo, riacciuffato a inizio secondo tempo da Gordon. Al 57' è invece arrivato il gol di Diallo, con l'ex Atalanta Hojlund che ha chiuso i conti all'84'. Inutile la rete di Hall. Con questa vittoria, lo United resta all’ottavo posto in classifica ma raggiunge proprio il Newcastle a quota 57 punti

