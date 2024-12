Continua il momento nero del Manchester City. La squadra di Guardiola è stata battuta per 2-1 in trasferta dall'Aston Villa nel match di apertura della 17^giornata, proseguendo la striscia di risultati negativi in Premier League dove nelle ultime 8 partite ha vinto solo una volta. Di Duran nel primo tempo e Rogers nella ripresa le reti della squadra di Emery che con questo risultato scavalca in classifica il City al quinto posto con 28 punti. Inutile il gol di Foden nel recupero

LA CLASSIFICA DI PREMIER LEAGUE