Il Manchester City domina 6-0 in casa dell'Ipswich Town e conquista la terza vittoria consecutiva, oltre al quarto posto in classifica a paripunti con il Newcastle. Per gli uomini di Guardiola, apre le marcature Foden al 27', seguito poi da Kovacic al 30' prima di segnare la rete del momentaneo 3-0 al 42'. A inizio ripresa tocca a Doku al 49', seguito poi da Haaland, in gol al 57' e il giovane McAtee al 67'

