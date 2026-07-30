Ipswich da record, comprato un portiere di 2,06 m: è il più alto di sempre della Premier
Il club neopromosso ha acquistato dall'Union Saint-Gilloise il portiere Kjell Scherpen, che con i suoi 2,06 metri si conferma il più alto di sempre in Premier League (è stato un tesserato del Brighton dal 2021 al 2025 ma senza mai giocare). Ecco la classifica completa: c'è anche un italiano, alto come Peter Crouch
- Altezza: 1,95 m
- Ruolo: Attaccante
- Altezza: 1,95 m
- Ruolo: Difensore
- Altezza: 1,98 m
- Ruolo: Attaccante
- Altezza: 2,00 m
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 2,01 m
- Ruolo: Difensore
- Altezza: 2,01 m
- Ruolo: Attaccante
- Altezza: 2,01 m
- Ruolo: Attaccante
- Altezza: 2,01 m
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 2,02 m
- Ruolo: Attaccante
- Altezza: 2,02 m
- Ruolo: Attaccante
- Altezza: 2,03 m
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 2,04 m
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 2,05 m
- Ruolo: Portiere
- Altezza: 2,06 m
- Ruolo: Portiere