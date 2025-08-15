Le 20 formazioni tipo della nuova Premier

Premier League al via, le formazioni tipo 2025-2026 dopo il calciomercato
Più di 100 acquisti per una spesa complessiva di 2,3 miliardi di euro. E da qui a fine mercato può ancora succedere di tutto (vedi ii caso Donnarumma, la situazione portieri al City e Isak che spinge per andare al Liverpool). Ecco come il mercato ha cambiato volto alle 20 squadre della Premier League 2025/26, che prende il via questo weekend su Sky. Di seguito tutte le formazioni tipo (migliori 11 - al netto di infortuni e squalifiche - potrebbero non tutte coincidere con le probabili formazioni che vedremo nel weekend).
- Acquisti: Viktor Gyokeres (a, Sporting), Noni Madueke (a, Chelsea), Martin Zubimendi ( c, Real Sociedad), Kepa Arrizabalaga ( p, Chelsea), Christian Norgaard (c, Brentford), Cristhian Mosquera ( d, Valencia)
- Cessioni: Jorginho (c, svincolato), Kieran Tierney (d, svincolato) Nuno Taveres (d, Lazio) Takehiro Tomiyasu (d, svincolato), Thomas Partey (c, svincolato)
- Acquisti: Yasin Ozcan (d, Kasimpasa), Marco Bizot (p, Brest), Evann Guessand (a, Nizza)
- Cessioni: Philippe Coutinho (c, svincolato), Robin Olsen (p, svincolato), Enzo Barrenechea (c, Benfica)
- Acquisti: Djordje Petrovic (p, Chelsea), Bafode Diakite (d, Lille), Adrien Truffert (d, Rennes), Eli Junior Kroupi (a, Lorient)
- Cessioni: Dean Huijsen (d, Real Madrid), Milos Kerkez (d, Liverpool), Illia Zabarnyi (d, Psg), Jaidon Anthony (a, Burnley), Mark Travers (p, Everton), Neto (p, svincolato)
- Acquisti: Michael Kayode (d, Fiorentina), Jordan Henderson (c, Ajax), Antoni Milambo (c, Feyenoord), Caoimhin Kelleher (p, Liverpool)
- Cessioni: Bryan Mbeumo (a, Manchester United), Christian Norgaard (c, Arsenal), Mark Flekken (p, Bayer Leverkusen)
- Acquisti: Diego Coppola (d, Verona), Charalampos Kostoulas (a, Olympiacos), Maxim De Cuyper (d, Bruges), Olivier Boscagli (d, Psv), Tom Watson (a, Sunderland) Yoon Doyoung (a, Daejeon),
- Cessioni: Pervis Estupinan (d, Milan), Evan Ferguson (a, Roma), Joao Pedro (a, Chelsea), Simon Adingra (a, Sunderland)
- Acquisti: Kyle Walker (d, Manchester City), Loum Tchaouna (a, Lazio), Axel Tuanzebe (d, Ipswich), Bashir Humphrey (d, Chelsea), Jaidon Anthony (a, Bournemouth), Marcus Edwards (a, Sporting), Zian Flemming (c, Millwall), Jacob Bruun Larsen (a, Stoccarda), Lesley Ugochukwu (c, Chelsea), Martin Dubravka (p, Newcastle), Armando Broja (a, Chelsea)
- Cessioni: Jonjo Shelvey (c, svincolato), Josh Brownhill (c, svincolato), James Trafford (p, Manchester City), Nathan Redmond (a, svincolato), CJ Egan-Riley (d, Marsiglia)
- Acquisti: Joao Pedro (a, Brighton), Jamie Gittens (a, Dortmund), Jorrel Hato (d, Ajax), Estevao Willian (a, Palmeiras) Liam Delap (a, Ipswich), Dario Essugo (c, Sporting)
- Cessioni: Noni Madueke (a, Arsenal), Joao Felix (a, Al Nassr), Kiernan Dewsbury-Hall (c, Everton), Lesley Ugochukwu (c, Burnley), Djordje Petrovic (p, Bournemouth), Bashir Humphrey (d, Burnley), Armando Broja (a, Burnley), Kepa Arrizabalga (p, Arsenal), Marc Guiu (a, Sunderland), Kendry Paez (a, Strasburgo)
- Acquisti: Borna Sosa (d, Ajax), Walter Benitez (p, Psv),
- Cessioni: Rob Holding (d, svincolato), Joel Ward (d, svincolato), Jeffrey Schlupp (d, svincolato)
- Acquisti: Jack Grealish (c, Manchester City), Thierno Barry (a, Villarreal), Charly Alcaraz (c, Flamengo), Mark Travers (p, Bournemouth), Adam Aznou (d, Bayern Monaco), Kiernan Dewsbury-Hall (c, Everton)
- Cessioni: Ashley Young ( c, svincolato), Neal Maupay (a, Marsiglia), Asmir Begovic (p, svincolato), Mason Holgate (d, svincolato), Dominic Calvert-Lewin (a, svincolato), Abdoulaye Doucoure (c, svincolato), Asmir Begovic (p, svincolato)
- Acquisti: Benjamin Lecomte (p, Montpellier)
- Cessioni: Carlos Vinicius (a, svincolato), Willian (a, svincolato)
- Acquisti: Jaka Bijol (d, Udinese), Anton Stach (c, Hoffenheim), Lucas Perri (p, Lione), Sean Longstaff (c, Newcastle), Sebastiaan Bornauw (d, Wolfsburg), Gabriel Gudmundsson (c, Lille), Lukas Nmecha (a, Wolfsburg), Dominic Calvert-Lewin (a, Everton)
- Cessioni: Rasmus Kristensen (d, Eintracht Francoforte), Junior Firpo (d, svincolato), Josuha Guilavogui (c, svincolato)
- Acquisti: Florian Wirtz ( a, Bayer Leverkusen), Jeremie Frimpong (d, Bayer Leverkusen), Giovanni Leoni (d, Parma), Hugo Ekitike (a, Eintracht Frankfurt), Milos Kerkez (d, Bournemouth), Giorgi Mamardashvili (p, Valencia)
- Cessioni: Darwin Nunez (a, Al-Hilal), Luis Diaz (a, Bayern Monaco), Trent Alexander-Arnold (d, Real Madrid), Caoimhin Kelleher (p, Brentford), Jarell Quansah (d, Bayer Leverkusen), Tyler Morton (c, Lione)
- Acquisti: Tijjani Reijnders (c, Milan), James Trafford (p, Burnley), Rayan Cherki (c, Lione), Rayan Ait Nouri (d, Wolves), Sverre Nypan (c, Rosenborg)
- Cessioni: Kevin De Bruyne (c, svincolato), Kyle Walker (d, Burnley), Maximo Perrone (c, Como), Vitor Reis (d, Girona), Scott Carson (p, svincolato)
- Acquisti: Benjamin Sesko (a, Lipsia), Bryan Mbeumo (a, Brentford), Matheus Cunha (a, Wolves), Diego Leon (d, Cerro Porteno)
- Cessioni: Marcus Rashford (a, Barcelona), Christian Eriksen (c, svincolato), Victor Lindelof (d, svincolato), Jonny Evans (d, svincolato)
- Acquisti: Malick Thiaw (d, Milan), Anthony Elanga (a, Nottingham Forest), Aaron Ramsdale (p, Southampton)
- Cessioni: Lloyd Kelly (d, Juve), Sean Longstaff (c, Leeds) Martin Dubravka (p, Burnley), Callum Wilson (a, svincolato), Odysseas Vlachodimos (p, Siviglia)
- Acquisti: Dan Ndoye (c, Bologna), Jair Cunha (d, Botafogo), Igor Jesus (a, Botafogo), Angus Gunn (p, svincolato)
- Cessioni: Anthony Elanga (a, Newcastle), Matt Turner (p, Lione)
- Acquisti: Enzo Le Fee (c, Roma), Granit Xhaka (c, Bayer Leverkusen), Habib Diarra (c, Strasburgo), Simon Adingra (a, Brighton), Chemsdine Talbi (c, Bruges), Noah Sadiki (c, Union Saint-Gilloise), Robin Roefs (p, NEC), Omar Alderete (d, Getafe) Reinildo Mandava (d, svincolato), Marc Guiu (a, Chelsea), Arthur Masuaku (d, svincolato),
- Cessioni: Jobe Bellingham (a, Borussia Dortmund), Tommy Watson (a, Brighton)
- Acquisti: Mohammed Kudus (c, West Ham), Kevin Danso (d, Lens), Mathys Tel (a, Bayern Monaco), Joao Palhinha (c, Bayern Monaco), Luka Vuskovic (d, Hajduk Spalato), Kota Takai (d, Kawasaki Frontale)
- Cessioni: Son Heung Min (a, Mls), Pierre-Emile Hojbjerg (c, Marsiglia), Mikey Moore (c, Rangers), Sergio Reguilon (d, svincolato)
- Acquisti: Jean-Clair Todibo (d, Nizza), Mads Hermansen (p, Leicester City), El Hadji Malick Diouf (d, Slavia Praga), Kyle Walker-Peters (d, Southampton), Callum Wilson (a, Newcastle)
- Cessioni: Mohammed Kudus (c, Tottenham), Kurt Zouma (d, svincolato), Lukasz Fabianski (p, svincolato), Aaron Cresswell (d, svincolato), Vladimir Coufal (d, svincolato), Michail Antonio (a, svincolato), Danny Ings (a, svincolato)
- Acquisti: Jorgen Strand Larsen (a, Celta Vigo), Fer Lopez (c, Celta Vigo), Jhon Arias (c, Fluminense), David Moller Wolfe (d, AZ Alkmaar)
- Cessioni: Matheus Cunha (a, Man Utd), Rayan Ait Nouri (d, Man City), Goncalo Guedes (c, Real Sociedad), Nelson Semedo (d, svincolato)