Durante la lunga conferenza stampa nella quale Gigi Buffon ha dato il suo addio alla Juve, il portiere bianconero non poteva non tornare sull'episodio di Madrid, sull'espulsione e le conseguenti dichiarazioni post match che potrebbero costargli una squalifica. E a tal proposito la Uefa si è riservata fino al 31 maggio per far conoscere a Buffon quale sanzione gli sarà inflitta: sicuramente quella determinata dal cartellino rosso rimediato in partita e poi eventualmente una pena aggiuntiva per le dichiarazioni nei confronti dell'arbitro inglese Oliver: "La squalifica? Potrebbe esserci per quello che ho detto dopo - ha spiegato Buffon - Credo sinceramente che in campo l'arbitro abbia decretato un'espulsione per la quale ancora oggi non riesco a capire la ragione. E con l'onestà intellettuale del caso anche voi giornalisti anziché focalizzarvi sulle mie dichiarazioni avreste dovuto concentrarvi di più su un'azione che non trova un riscontro coerente".