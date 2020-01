Out Correa, Inzaghi nel 3-5-2 si affida a Immobile e al recuperato Caicedo. Per interrompere la serie di vittorie consecutive dei biancocelesti Ranieri punta sul 4-4-2: solo un dubbio per il centrocampo tra Jankto e Ekdal. Diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 251

La Lazio non vuole fermarsi. Dopo aver superato la squadra di Eriksson per numero di vittorie, ora salite a 10, i biancocelesti iniziano il girone di ritorno in casa contro la Sampdoria. La formazione di Claudio Ranieri, ancora imbattuta in questo 2020, è reduce dalla larga vittoria per 5-1 ottenuta sul Brescia.

Per mantenere viva la sua strisca vincente, senza Correa Inzaghi si affiderà ancora a Ciro Immobile, sempre più l'uomo dei record: con la rete al Napoli (gol suo e non autogol di Di Lorenzo) è salito a 20 reti in 18 uscite in Serie A. Numeri che la difesa dei blucerchiati proverà ad invertire, nonostante le numerose assenze con cui si deve scontrare Ranieri.

Lazio senza Correa e Lulic, Cataldi in dubbio

Diversi gli indisponibili per Simone Inzaghi. Preoccupano le condizioni di Joaquin Correa: l'argentino non si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni a causa di un problema al polpaccio. Data per certo la sua assenza contro la Samp, per i biancocelesti l'obiettivo principale è recuperarlo per il derby contro la Roma, in programma il 26 gennaio alle 18 (diretta Sky Sport): in questo caso salterebbe anche i quarti di finale contro il Napoli, in programma martedì 21.

Oltre al 'Tucu', assenti contro la squadra di Ranieri anche Lulic, squalificato. Difficile il recupero di Cataldi, vicino al forfait. L'unica buona notizia per Inzaghi si chiama Caicedo, recuperato dopo aver completamente smaltito l'influenza, che dovrebbe andare in campo al fianco di Immobile. Nel 3-5-2 ci saranno Radu e Patric (favorito su Luiz Felipe) in difesa insieme ad Acerbi. Lazzari e Jony gli esterni a centrocampo, con la mediana composta da Milinkovic-Savic, Lleiva e Luis Alberto.

Lazio (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile

Samp, Jankto in ballottaggio con Ekdal

Protagonista di una particolare conferenza stampa, anche Claudio Ranieri deve fare a meno di diversi giocatori: out Ferrari, Barreto, Ramirez e Depaoli, tutto infortunati.

Pochi i dubbi per l'allenatore blucerchiato. Nel suo 4-4-2 l'unico ballottaggio riguarda il centrocampo: Jankto è favorito su Ekdal e dovrebbe giocare sulla fascia destra. Nel caso in cui Ranieri dovrebbe scegliere di schierare lo svedese, andrebbe a giocare al centro, con Thorsby sulla fascia. In attacco quasi certo l'utilizzo della coppia Gabbiadini-Quagliarella.

Sampdoria (4-4-2) probabile formazione: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Jankto, Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella