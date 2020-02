13/18

CARLOS BACCA - Altro sudamericano decisivo per il Milan, meteora non tanto per i gol segnati (34 in due anni), ma per le vere soddisfazioni regalate ai tifosi rossoneri, molto distanti da quelle fatte vivere a Siviglia. Non solo, Bacca sarà anche l'ultimo centravanti ad essere decisivo in campionato per il Milan (dopo di lui solo Cutrone, ma in Coppa Italia).