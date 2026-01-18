 Marocco Senegal: finale caos, il ritiro, il cucchiaio di Brahim Diaz. Cos’è successo | Sky Sport
Marocco-Senegal, finale folle: ritiro dal campo e cucchiaio di Brahim Diaz: ricostruzione

Coppa d'Africa fotogallery
17 foto

È il Senegal a trionfare ai supplementari in Coppa d'Africa, ma è successo di tutto a Rabat contro i padroni di casa del Marocco. Dalla parata di Bounou in 'stile Dibu' al pazzesco recupero di 24 minuti tra il gol annullato a Gueye e il rigore concesso al 98' a Brahim Diaz. L'ex Milan lo spreca calciando malissimo il cucchiaio della vittoria dopo che Mané e compagni avevano protestato ritirandosi dal campo per alcuni minuti. Riviviamo tutti gli episodi di una finale folle

COPPA D'AFRICA, L'ALBO D'ORO

