Marocco-Senegal, finale folle: ritiro dal campo e cucchiaio di Brahim Diaz: ricostruzione
È il Senegal a trionfare ai supplementari in Coppa d'Africa, ma è successo di tutto a Rabat contro i padroni di casa del Marocco. Dalla parata di Bounou in 'stile Dibu' al pazzesco recupero di 24 minuti tra il gol annullato a Gueye e il rigore concesso al 98' a Brahim Diaz. L'ex Milan lo spreca calciando malissimo il cucchiaio della vittoria dopo che Mané e compagni avevano protestato ritirandosi dal campo per alcuni minuti. Riviviamo tutti gli episodi di una finale folle
- Iniziamo dalla fine, dove la festa a Rabat è tutta dal Senegal che trionfa per la seconda volta in Coppa d'Africa dopo il successo nel 2021.
- Una finale pazzesca quella contro il Marocco padrone di casa, che spreca il match-point al 114' dei tempi regolamentari con un rigore fallito da Brahim Diaz. E ai supplementari è decisivo Pape Gueye.
- Ricordate la storica parata di Emiliano 'Dibu' Martinez su Kolo Muani all'ultimo minuto della finale mondiale tra la sua Argentina e la Francia?
- A distanza di quattro anni dal Mondiale in Qatar, Yassine Bounou ha regalato una riedizione di quell'intervento quando col piede ha negato il vantaggio a Ndiaye al 38'
- Il Senegal aveva già spaventato il Marocco in avvio con Gueye, ma la chance di Aguerd e soprattutto di El Kaabi fa vibrare Rabat. Peccato che l'attaccante dell'Olympiacos riesca a sbagliare solo dinanzi a Mendy al 58'
- Ne sa qualcosa il romanista El Aynaoui, che dagli sviluppi di corner al 68' colpisce la testa di Diouf e ha la peggio perdendo sangue copiosamente. L'intervento dello staff medico (e il turbante) lo vedranno concludere il match nonostante la violenza dello scontro.
- Discorso diverso per un altro giocatore della Serie A, Adam Masina, costretto al cambio in lacrime all'89' dopo un infortunio
- Preparatevi, perché il finale è pura follia. Otto minuti di recupero: al 90' Bounou salva su Mbaye, dall'altra parte Ezzalzouli spaventa il Senegal.
- Ma proprio la squadra di Pape Thiaw pesca il jolly al 92' con Gueye che insacca dopo il palo colpito da Seck, 'colpevole' però secondo l'arbitro Jean-Jacques Ndala di aver commesso fallo su Hakimi. Si resta sullo 0-0
- Altro calcio d'angolo stavolta per i padroni di casa, dove Brahim Diaz viene cinturato da Diouf in area piccola. Richiamato dal Var, l'arbitro torna a rivedere l'episodio a bordo campo nel caos generale. E la sua decisione è come un gol per lo Stadio Moulay Abdallah: calcio di rigore per il Marocco all'ultimo minuto
- Una decisione intollerabile per i 'Leoni della Teranga' che, dopo qualche momento di tensione con gli avversari, decidono di tornare negli spogliatoi in segno di protesta come richiesto dall'allenatore Pape Thiaw.
- Al minuto 112, quindi, il Senegal esce dal campo per non far tirare il contestatissimo rigore fischiato al Marocco
- Un recupero surreale che inevitabilmente si allunga rispetto agli otto minuti concessi da Jean-Jacques Ndala. Intanto anche i tifosi senegalesi manifestano tutto il loro disappunto mentre in campo c'è solo il Marocco. Sarà fondamentale l'esperienza di Sadio Mané...
- Ex Liverpool e Bayern Monaco, oggi in Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr, l'attaccante classe 1992 ha il merito di riportare i compagni in campo per disputare gli ultimissimi minuti dei tempi regolamentari.
- Si riaffaccia sul campo anche il CT Thiaw, che prima discute con l'arbitro e poi viene accompagnato al suo posto dal collega Regragui
- Al minuto 111 tutto il Senegal è tornato in campo e il match può finalmente proseguire. Un'attesa infinita anche per il rigorista designato...
- Già a segno cinque volte nel torneo, lui che è il capocannoniere di questa Coppa d'Africa, Brahim Diaz ha l'opportunità di chiudere i giochi per la gioia del suo Marocco
- Un penalty che entra nella storia ma dalla parte sbagliata: pessima l'esecuzione del numero 10 del Marocco, scavino malamente calciato centrale e direttamente tra le braccia di Edouard Mendy rimasto immobile
- Immediatamente dopo il rigore sbagliato da Brahim Diaz si chiudono sullo 0-0 i tempi regolamentari. E incredibilmente questa finale non è ancora conclusa
- Un altro episodio chiave del match, che stavolta lo deciderà. Ripartenza del Senegal al minuto 94 dopo il recupero di Mané: impressionante lo strappo di Pape Gueye, che resiste a due avversari e dalla distanza calcia un sinistro imparabile che sfiora la traversa
- Tutta la gioia di Pape Gueye, 26enne centrocampista del Villarreal che aveva festeggiato anche la coppa vinta dalla sua Nazionale nel 2021.
- Pochi minuti prima il Senegal aveva abbandonato il campo a un passo dalla sconfitta, poi si ritrova in vantaggio sul campo del fortissimo Marocco
- Al 98' esce Brahim Diaz, pochi minuti dopo En-Nesyri ha il pallone del pareggio ma di testa la mette fuori.
- Si va al secondo tempo supplementare, dove Aguerd svetta di testa ma viene fermato dalla traversa. E dall'altra parte Ndiaye ha il pallone del 2-0, ma Bounou riesce incredibilmente a salvarsi
- Dopo l'assalto del Marocco e quattro minuti di recupero, Jean-Jacques Ndala fischia la fine per la gioia della squadra di Pape Thiaw. Senegal campione d'Africa per la seconda volta nella sua storia
- Consolato da Gianni Infantino, presidente della Fifa che lo ha premiato come miglior marcatore del torneo, Brahim Diaz non è riuscito a nascondere le lacrime dopo l'errore che è costato la sconfitta al Marocco.
- Premiato anche Yassine Bounou come miglior portiere, Sadio Mané ha invece trionfato come miglior giocatore della Coppa d'Africa 2025