È il Senegal a trionfare ai supplementari in Coppa d'Africa, ma è successo di tutto a Rabat contro i padroni di casa del Marocco. Dalla parata di Bounou in 'stile Dibu' al pazzesco recupero di 24 minuti tra il gol annullato a Gueye e il rigore concesso al 98' a Brahim Diaz. L'ex Milan lo spreca calciando malissimo il cucchiaio della vittoria dopo che Mané e compagni avevano protestato ritirandosi dal campo per alcuni minuti. Riviviamo tutti gli episodi di una finale folle

