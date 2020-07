3/10

MANOLO GABBIADINI (Sampdoria) - CONSIGLIATO - Due clean sheet consecutivi per l'Atalanta di Gasperini. E quindi perchè Gabbiadini consigliato (?) si chiederà qualcuno. Per due motivi: il primo è che una squadra che per tanto tempo ha concesso almeno una rete non può cambiare dall'oggi al domani. Il secondo, che conferma il primo, è che anche post lockdown il dato xG concessi (senza rigori) è arrivato quasi a quota 6 segno che di occasioni, per le avversarie, ce ne sono



Gol su punizione dal 2013. Gabbiadini come Pirlo