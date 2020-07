Serie A, le partite di oggi della 33^ giornata

Campionato senza sosta, in campo per il quinto giorno di fila con sette partite della 33^ giornata. Partenza alle 19:30 con Milan-Parma e Bologna-Napoli, si gioca anche a Marassi dove la Samp ospita il Cagliari. Tutte le altre alle 21:45. La Juve proverà a prendersi un altro pezzo di scudetto in casa del Sassuolo mentre la Lazio in emergenza cerca di ripartire da Udine. L'Hellas si giocherà le ultime chances di Europa contro la Roma all'Olimpico, chiude il programma di oggi Lecce-Fiorentina.