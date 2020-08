1/12

Rigori sbagliati, autogol, cartellini rossi e portiere con 4 gol subiti. Così si presenta l'ultima formazione con i fantapunteggi più bassi del turno appena concluso. Qualcuno ha 'tradito' i fantallenatori che speravano in altra sorte. Con i soli voti in pagella il 54,5 non sarebbe disastroso ma i malus abbassano il totale a 41 punti





La Serie A 2020-2021 inizierà il 19 settembre