2/12

I NUMERI DI ZLATAN: 11 gol e 2 assist in 10 partite - Ibra sta trascinando il Milan, lo dicono i numeri. Dal suo ritorno in rossonero nel gennaio 2020 ha già segnato 22 volte. E nella Serie A attuale è a quota 10 gol in appena 6 partite.



Ma senza di lui qual è il rendimento dei rossoneri? Ecco il bilancio post lockdown.





GOL E HIGHLIGHTS DI NAPOLI-MILAN