Forte commozione non solo a Buenos Aires per l'ultimo saluto a Maradona. Un figlio di Napoli abbracciato a distanza dalla sua città: lo si ricorda all'esterno del San Paolo ma anche in tutte le zone. Dal centro storico ai Quartieri Spagnoli e San Giovanni a Teduccio, tutti regalano un pensiero all'immenso Diego

AD10S DIEGO, LO SPECIALE - MARADONA, LE IMMAGINI DELLA CAMERA ARDENTE