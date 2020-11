La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutto il mondo. Straordinario artista del pallone, ha ricevuto l'omaggio di tanti altri artisti che lo hanno ricordato con vignette speciali, graffiti e murales, la maggior parte dei quali lo associa a Dio. Alcuni di questi erano già stati realizzati per altre ricorrenze, come i 60 anni compiuti lo scorso mese, o semplicemente per celebrare il suo genio, soprattutto a Napoli e Buenos Aires

