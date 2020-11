2/15

FUTBOL Y PASION. Lo spirito latinoamericano di entrambi si rifletteva anche nella loro passione per il calcio e lo sport in generale, nella forma più poetica e anticonformista. In uno dei loro tanti incontri Castro regalò all'argentino un paio di guantoni da boxe appartenuti a Teofilo Stevenson, ex pugile tre volte campione olimpico. L'amicizia con Maradona contribuì, allo stesso tempo, ad accrescere il suo amore per il calcio, ammaliato dal genio di Diego. "Tu sei il Che Guevara del calcio" gli disse una volta