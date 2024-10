Introduzione

Sono stati annunciati ufficialmente i 20 candidati (più cinque wildcard) per l'assegnazione del Golden Boy 2024, premio istituito dal quotidiano Tuttosport nel 2003 per il miglior under 21 in Europa. Lo scorso anno ha vinto Bellingham. Tra i suoi papabili successori gli juventini Yildiz e Mbangula. Tra le candidate femminili ci sono le italiane Giulia Dragoni della Roma ed Eva Schatzer della Juventus