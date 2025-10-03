A che punto è Bonny?

"Gli manca solo la titolarità. Però è subentrato sempre e di minuti ne ha fatti. Non ha saltato un allenamento: prima o poi toccherà anche lui fare il titolare… (sorride, ndr). E' un bel giocatore. Tutti sanno della mia stima e cosa penso di loro. I ragazzi giovani me li curo, credo in loro, nella loro energia e determinazione. So cosa vuol dire avere i giovani in un gruppo esperto, danno fame e un surplus di energia. Bonny è uno di questi. Dà l'anima in campo, cerca sempre di migliorarsi".