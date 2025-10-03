Inter-Cremonese, Chivu: "Pio Esposito o Bonny al posto di Thuram? Al 90% ho deciso"
L'allenatore nerazzurro in conferenza stampa non si sbilancia sul sostituto di Thuram: "Al 90% ho già deciso tra Pio Esposito e Bonny, ma non ve lo dico ancora". Sempre su Bonny: "Ha fatto tanti minuti e sta facendo bene, gli manca solo la titolarità e primo o poi capiterà. Cremonese squadra di cuore e umiltà". Match in programma sabato alle 18
Termina qui la conferenza stampa di Chivu.
A che punto è Bonny?
"Gli manca solo la titolarità. Però è subentrato sempre e di minuti ne ha fatti. Non ha saltato un allenamento: prima o poi toccherà anche lui fare il titolare… (sorride, ndr). E' un bel giocatore. Tutti sanno della mia stima e cosa penso di loro. I ragazzi giovani me li curo, credo in loro, nella loro energia e determinazione. So cosa vuol dire avere i giovani in un gruppo esperto, danno fame e un surplus di energia. Bonny è uno di questi. Dà l'anima in campo, cerca sempre di migliorarsi".
Si aspetta qualche gol in più dai centrocampisti?
"Non siamo mai contenti di niente… (ride, ndr). Quello che voglio è vedere la squadra che vince, che sappia essere la miglior versione di se stessa. Una squadra che entra in campo con responsabilità e l'atteggiamento giusto, senza dimenticarsi che devono provare piacere nel fare il loro lavoro. Non importa chi segna, ma chi si sacrifica, vedere che l'ego non esiste, vederli fare di tutto per portare a casa il risultato".
A che punto è Diouf?
"Ha bisogno di tempo, anche perché è l'ultimo arrivato. Si sta allenando bene e lo vedo in crescita rispetto ai suoi primi giorni qui, era un po' timido. Il gruppo lo sta aiutando tutti i giorni. C'è qualità, ambizione e cultura del lavoro".
Come vede la Cremonese?
"E' una squadra fisica, organizzata, allenata bene, che conosce i suoi limiti e vuole rimanere in A. Nicola se ne intende di questo, sa come dare una mentalità a una squadra sulla carta in difficoltà. Sono una squadra di cuore e umiltà".
A che punto è la condizione fisica?
"Andando avanti la condizione fisica migliorerà, giocando partite e trovando brillantezza. Poi c'è sempre il rischio infortuni. La squadra si sta allenando bene, anche più di quanto dovrebbe. Siamo uno staff che determinazione e sensibilità, ma la cosa più importante è la sensibilità dei giocatori, in cui si sono subito calati".
Sulla formazione ha già deciso?
"Sono trasparente coi giocatori, c'è chi mi dice di dirla prima, chi di dirla dopo. Non ho una regola, ma in allenamento mischio sempre le cose per responsabilizzare tutti. Magari qualcuno oggi era arrabbiato perché ha pensato che domani non avrebbe giocato, e va bene così, io lo voglio arrabbiato. Lo voglio che si faccia trovare pronto a prescindere dalle mie scelte. A volte la formazione la dico il giorno prima, a volte la mattina. Fin qui l'ho sempre detta tre ore prima della partita".
Ha cambiato tanti titolari, venti in sette partite… Compresi i due portieri
"Sicuro siano venti? A me risultano diciannove. Al netto di questo, vi dico che "il solito" non esiste, faccio quello che mi sento e che reputo sia più giusto nella gestione del gruppo. Soprattutto se si gioca ogni tre giorni. Non esistono regole o limiti. Quello che non sappiamo è illimitato, questo che sappiamo è limitato, parto sempre da qui. Anche sui portieri: non esiste una regola di uno in Champions e uno in campionato, cambierò in base alle mie sensazioni".
Giocando con gli acronimi… le piace di più la "Pi-La" o la "Bo-La"? (alludendo a Pio Esposito e Bonny in coppia con Lautaro)
"In questo momento ho solo il "La", ho un'idea, ma vedremo chi affiancherà Lautaro. Al 90% ho già deciso".
Giocherà Bonny?
"Vedremo domani".
Cos'ha di insostituibile Thuram visto che ha giocato sempre?
"Marcus a Cagliari è quello uscito prima e aveva riposato, con lo Slavia vedevo lui e Lautaro come coppia capace di creare tanti problemi, poi purtroppo gli infortuni sono dietro l'angolo. Ci dispiace perderlo, sicuramente l'infortunio non è gravissimo, serve solo attendere un po' di tempo".
Si parla sempre dell'attacco, ma state trovando solidità anche dietro…
"Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati sotto questo aspetto. Siamo anche più attenti anche quando cerchiamo di attaccare. Sono contento. Parto sempre dal principio di non subire gol, di essere attenti e organizzati".
Tra pochissimi minuti l'inizio della conferenza stampa di Chivu pre Inter-Cremonese.
Ranking Uefa per club: Inter sempre terza e miglior italiana
Nuova stagione al via e nuovo ranking Uefa per club: Inter sempre terza e miglior italiana. Avanzano Arsenal, Chelsea e Benfica che fanno scivolare la Roma al 14° posto (ko contro il Lille). La Juve è 27^, il Napoli 31^. In top 20 l'Atalanta. Ripassiamo come funziona il ranking e vediamo tutte le posizioni più interessanti, partendo dalle italiane.
Psg a +16 posizioni, +5 per l'Inter: la classifica di Champions al confronto con un anno fa
La Champions è appena iniziata, ma si può già intravedere un cambiamento rispetto alle prime due giornate della stagione di esordio della classifica unica di un anno fa. Molte big sembrano infatti aver "preso le misure" al nuovo format: tante super potenze sono migliorate, delle big Juve e Liverpool sono invece quelle peggiorate (per ora). Qui il confronto seguendo l'ordine di classifica della stagione in corso 2025/26
Molte big sembrano aver 'preso le misure' al nuovo format della ChampionsVai al contenuto
I convocati dell'Italia per le gare di qualificazioni Mondiali: 5 dell'Inter
Il ct dell'Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei giocatori convocati per le gare contro Estonia (sabato 11 ottobre in trasferta) e Israele (martedì 14 ottobre a Udine). Prima chiamata in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano in Azzurro il milanista Gabbia e il romanista Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024.
Riguarda gli highlights di Inter-Slavia Praga 3-0
Infortunio per Thuram: salta Cremonese e Nazionale
Risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra per Marcus Thuram dopo il problema accusato in Champions contro lo Slavia Praga e che lo ha costretto a lasciatre il campo al 67'. L'attaccante salterà la partita contro la Cremonese e non risponderà alla convocazione della Nazionale francese. Si cercherà di recuperarlo per la Roma il prossimo 18 ottobre. "La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana", fa sapere il club.
VIDEO. Thuram fa cadere il premio MVP dopo la partita di Champions
Iscriviti al canale Whatsapp “Sky Sport Italia”
Le migliori notizie, con lo stile Sky, video, immagini, possibilità di interagire con noi e con i nostri talent. CLICCA QUI
Chivu parla alle 14
Contro la Cremonese Chivu va alla ricerca della quinta vittoria consecutiva tra campionato e Champions: qui tutte le sue parole della conferenza della vigilia, live dalle 14. Match in programma sabato alle 18