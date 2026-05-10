Como si arriva in Europa? La costruzione sul mercato dalla Serie D all'impresa
Un gol di Douvikas al Verona ha coronato un inseguimento lungo sette anni. Il Como ha centrato per la prima volta la qualificazione a una competizione europea: bisognerà aspettare le ultime giornate di campionato e la finale di Coppa Italia per capire quale. Società, allenatore e squadra si godono intanto un risultato storico costruito da aprile 2019, quando l'attuale proprietà si è insediata. Ecco, anno dopo anno, acquisto dopo acquisto, come è stata cambiata una squadra dalla D all'Europa
- La svolta per il Como arriva ad aprile 2019, quando i due fratelli indonesiani Robert e Michael Hartono, imprenditori miliardari grazie a Djarum, uno dei più importanti produttori al mondo di sigarette aromatizzate ai chiodi di garofano, acquistano la società
- Nel frattempo la squadra conquista la Serie C con la vittoria 4-0 sulla Virtus Bergamo. In campo la seguente formazione: Tonti; Anelli, Borghese, Loreto; Valsecchi, Celeghin, Raggio Garibaldi, Gentile, De Nuzzo; Gabrielloni, Dell'Agnello. All. Banchini
- Il Como impiega due anni per il nuovo salto di categoria. Nella prima stagione, interrotta dal Covid, si salva senza problemi. Nella seconda vince il Girone A di Serie C con il nuovo allenatore Giacomo Gattuso, subentrato a Marco Banchini. Di seguito la formazione nella vittoria dello scontro diretto con l'Alessandria, decisiva per la promozione: Facchin; Iovine, Crescenzi, Solini, Bovolon; Arrigoni, Bellemo; Terrani, Gabrielloni, Gatto; Rosseti.
- Alessio Iovine (nel 2019 dalla Giana Erminio, in foto)
- Luca Crescenzi (nel 2019 dalla Pro Vercelli)
- Davide Facchin (nel 2019 dal Venezia)
- Matteo Solini (nel 2019 dal Chievo)
- Massimiliano Gatto (nel 2019 dalla Pro Vercelli)
- Alessandro Bellemo (nel 2019 dalla Pro Vercelli)
- Tommaso Arrigoni (nel 2020 dal Siena)
- Giovanni Terrani (nel 2020 dal Bari)
- Lorenzo Rosseti (nel 2020 dall'Ascoli)
- Davide Bertoncini (nel 2020 dalla Reggina)
- Le prime due stagioni (2021/2022 e 2022/2023) in cadetteria si chiudono con comode salvezze. In panchina ancora Gattuso e poi Moreno Longo, quando il primo lascia per ragioni personali nel settembre 2022. Nel frattempo sul pianeta-Como era atterrato un mese prima Cesc Fabregas, deciso a chiudere la sua carriera da calciatore in Italia
- Patrick Cutrone (nel 2022 dal Wolverhampton) - 2 milioni di euro
- Alberto Cerri (nel 2021 dal Cagliari) - 1,25 milioni di euro
- Lucas Da Cunha (nel 2023 dal Nizza) - 750mila euro
- Cesc Fabregas (nel 2022) - Svincolato
- Daniele Baselli (nel 2022) - Svincolato
- Luca Vignali (nel 2021 dallo Spezia)
- Filippo Scaglia (nel 2021 dal Monza)
- Leonardo Mancuso (nel 2022 dal Monza)
- Nikolas Ioannou (nel 2021 dal Nottingham)
- Luis Binks (nel 2022 dal Bologna)
- Vittorio Parigini (nel 2021 dal Genoa)
- Cas Odenthal (nel 2022 dal NEC Nijmegen)
- Viene conquistata con il secondo posto nel campionato di Serie B 2023/2024, 73 punti in classifica alle spalle del Parma. In panchina Cesc Fabregas, prima allenatore della Primavera e subentrato a Longo dalla 14^ giornata. La prima formazione tipo dello spagnolo è questa: Semper; Iovine, Goldaniga, Barba, Sala; Abildgaard (Braunoder), Bellemo (Baselli); Strefezza, Cutrone, Da Cunha (Verdi); Gabrielloni.
- Gabriel Strefezza (dal Lecce) - 4,78 milioni
- Simone Verdi (dal Torino) - 1,8 milioni
- Matthias Braunoder (dall'Austria Vienna) - 1,65 milioni
- Adrian Semper (dal Genoa) - 1,46 milioni
- Edoardo Goldaniga (dal Cagliari) - 1,43 milioni
- Oliver Abildgaard (dal Rubin Kazan) - 850mila euro
- Federico Barba (dal Pisa) - 800mila euro
- La squadra viene rivoluzionata molto, complice anche un inizio di stagione non semplicissimo. Nella seconda parte si assesta però tra le migliori formazioni in Serie A e riesce a chiudere al 10° posto con 49 punti. L'anello di congiunzione tra passato e presente è rappresentato dal gol del vantaggio di Gabrielloni al 92' di Como-Roma. L'attaccante è stato l'unico superstite in campo della cavalcata dalla D alla Serie A (prima di essere ceduto la scorsa estate)
- Maxence Caqueret (dal Lione) - 15 mln
- Anastasios Douvikas (dal Celta Vigo) - 14 mln
- Maximo Perrone (dal Manchester City) - 13 mln
- Assane Diao (dal Real Betis) - 12 mln
- Alberto Dossena (dal Cagliari) - 9,34 mln
- Nico Paz (dal Real Madrid) - 6 mln
- Emil Audero (dalla Sampdoria) - 6 mln
- Alieu Fadera (dal Genk) - 5 mln
- Andrea Belotti (dalla Roma) - 4,1 mln
- Marc Kempf (dall'Hertha Berlino) - 2,5 mln
- Jean Butez (dall'Anversa) - 2,1 mln
- Ivan Smolcic (dal Rijeka) - 1,6 mln
- Sergi Roberto - Svincolato
- Alberto Moreno - Svincolato
- Nel 2025/2026 il Como si è mostrata da subito una delle squadre più brillanti del campionato, abbinando qualità offensiva a solidità difensiva. A due giornate dalla fine, la squadra è sicura (almeno) del sesto posto con la miglior difesa (28 gol) e il 2° miglior attacco (60 gol)
- Già certa di partecipare a una coppa europea, i risultati della Lazio nella finale di Coppa Italia e delle ultime partite di Serie A stabiliranno se sarà Champions, Europa o Conference League. Al momento, è ancora tutto possibile
- Jesus Rodriguez (dal Real Betis) - 22,5 milioni
- Nicolas Kuhn (dal Celtic) - 19 milioni
- Martin Baturina (dalla Dinamo Zagabria) - 18 milioni
- Jayson Addai (AZ Alkmaar) - 14 milioni
- Adrian Lahdo (dall'Hammarby) - 11,9 milioni
- Alex Valle (dal Barcellona) - 6 milioni
- Ignace Van der Brempt (dal Salisburgo) - 5 milioni
- Jacobo Ramon (dal Real Madrid) - 2,5 milioni
- Diego Carlos (dal Fenerbahce) - 2,8 milioni per il prestito