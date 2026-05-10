Un gol di Douvikas al Verona ha coronato un inseguimento lungo sette anni. Il Como ha centrato per la prima volta la qualificazione a una competizione europea: bisognerà aspettare le ultime giornate di campionato e la finale di Coppa Italia per capire quale. Società, allenatore e squadra si godono intanto un risultato storico costruito da aprile 2019, quando l'attuale proprietà si è insediata. Ecco, anno dopo anno, acquisto dopo acquisto, come è stata cambiata una squadra dalla D all'Europa

VERONA-COMO: HIGHLIGHTS