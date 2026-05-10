 Como in Europa: colpi e cifre sul mercato dalla Serie D a oggi | Sky Sport
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Como si arriva in Europa? La costruzione sul mercato dalla Serie D all'impresa

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Un gol di Douvikas al Verona ha coronato un inseguimento lungo sette anni. Il Como ha centrato per la prima volta la qualificazione a una competizione europea: bisognerà aspettare le ultime giornate di campionato e la finale di Coppa Italia per capire quale. Società, allenatore e squadra si godono intanto un risultato storico costruito da aprile 2019, quando l'attuale proprietà si è insediata. Ecco, anno dopo anno, acquisto dopo acquisto, come è stata cambiata una squadra dalla D all'Europa

VERONA-COMO: HIGHLIGHTS

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(From L) Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos, Paris Saint-Germain's Spanish midfielder #08 Fabian Ruiz and Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrate after Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele scored the team's opening goal during the UEFA Champions League second-leg, semi-final football match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany on May 6, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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