Chi si qualifica in Champions League, Europa League e Conference secondo Opta
Secondo il modello matematico del Supercomputer Opta Napoli e Juventus andranno in Champions e l'ultimo posto se lo giocheranno in un testa a testa Milan e Roma (coi rossoneri ancora favoriti dall'algoritmo). E da Opta c'è anche un pronostico netto sulla lotta salvezza...
- L’Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione. In questo caso, il campionato di A e la volata Champions. Il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle avversarie ancora da affrontare
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento e tanto altro
- L’Opta Predictor simula migliaia di volte lo sviluppo del campionato, determinando così quante siano le probabilità percentuali per una squadra di piazzarsi in una determinata posizione in classifica
- L’algoritmo poi si aggiorna partita dopo partita, ovviamente, in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre
- Probabilità di qualificazione alla Champions: 96,32%
- Probabilità di qualificazione all'Europa League: 3,1%
- Probabilità di qualificazione alla Conference League: 0,58%
- Probabilità di qualificazione alla Champions: 74,32%
- Probabilità di qualificazione all'Europa League: 15,67%
- Probabilità di qualificazione alla Conference League: 10,01%
- Probabilità di qualificazione alla Champions: 59,96%
- Probabilità di qualificazione all'Europa League: 25,98%
- Probabilità di qualificazione alla Conference League: 14,06%
- Probabilità di qualificazione alla Champions: 48,16%
- Probabilità di qualificazione all'Europa League: 31,81%
- Probabilità di qualificazione alla Conference League: 20,03%
- Probabilità di qualificazione alla Champions: 21,24%
- Probabilità di qualificazione all'Europa League: 23,44%
- Probabilità di qualificazione alla Conference League: 55,32%
- Napoli: 96,32%
- Juve: 74,32%
- Milan: 59,96%
- Roma: 48,16%
- Como: 21,24%
- Lecce, probabilità di retrocessione: 31,88%
- Cremonese, probabilità di retrocessione: 68,12%