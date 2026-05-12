 Serie A, chi si qualifica in Champions, Europa League e Conference per Opta | Sky Sport
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Chi si qualifica in Champions League, Europa League e Conference secondo Opta

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Secondo il modello matematico del Supercomputer Opta Napoli e Juventus andranno in Champions e l'ultimo posto se lo giocheranno in un testa a testa Milan e Roma (coi rossoneri ancora favoriti dall'algoritmo). E da Opta c'è anche un pronostico netto sulla lotta salvezza...

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(From L) Paris Saint-Germain's Brazilian defender #05 Marquinhos, Paris Saint-Germain's Spanish midfielder #08 Fabian Ruiz and Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele celebrate after Paris Saint-Germain's French forward #10 Ousmane Dembele scored the team's opening goal during the UEFA Champions League second-leg, semi-final football match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain (PSG) in Munich, southern Germany on May 6, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

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