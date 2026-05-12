Secondo il modello matematico del Supercomputer Opta Napoli e Juventus andranno in Champions e l'ultimo posto se lo giocheranno in un testa a testa Milan e Roma (coi rossoneri ancora favoriti dall'algoritmo). E da Opta c'è anche un pronostico netto sulla lotta salvezza...

VOLATA CHAMPIONS DA IMPAZZIRE: CI SONO 59MILA COMBINAZIONI!