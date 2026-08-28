Kenan Yildiz sarà operato a inizio settimana dopo il problema al piede sinistro accusato nella gara contro il Frosinone. Dopo le valutazioni degli ultimi giorni, la Juventus e il giocatore hanno scelto la strada dell'intervento chirurgico: l'obiettivo è riavere il numero 10 a disposizione per la sosta di novembre. I tempi di recupero previsti sono di circa due mesi e mezzo-tre mesi. Guarda il VIDEO con le ultime news dalla Continassa