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Juventus, infortunio Yildiz: il 10 bianconero verrà operato al piede. I tempi di recupero

juventus

Kenan Yildiz sarà operato a inizio settimana dopo il problema al piede sinistro accusato nella gara contro il Frosinone. Dopo le valutazioni degli ultimi giorni, la Juventus e il giocatore hanno scelto la strada dell'intervento chirurgico: l'obiettivo è riavere il numero 10 a disposizione per la sosta di novembre. I tempi di recupero previsti sono di circa due mesi e mezzo-tre mesi. Guarda il VIDEO con le ultime news dalla Continassa

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