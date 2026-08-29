L'allenatore della Juventus commenta il successo con il Parma: "E' vero che nel primo tempo dovevamo avere più spunto ma nel secondo tempo c'era il rischio di innervosirsi e i ragazzi non lo hanno fatto. Abbiamo fatto cose buonissime, la vittoria è meritata e la squadra mi è piaciuta moltissimo". Su Nico Gonzalez: "Siamo contenti che sia rimasto con noi". Su Douglas Luiz: "Sorpreso da quanto campo riesca a coprire" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' soddisfatto Luciano Spalletti della sua Juventus che è venuta a capo di una gara non semplice pur dominandola territorialmente per quasi gli interi 90'. Match sbloccato da Nico Gonzalez, entrato nella ripresa: "Nico è entrato benissimo, con la garra del campione e con la personalità tipica argentina, perché gli argentini hanno questa qualità, siamo contenti che sia rimasto con noi - spiega - Mi sembra di conoscerlo abbastanza bene, abbiamo fatto una gara seria perché il Parma si era chiuso e noi cercavamo di accerchiarli e strappare lo spazio per tirare in porta e c'era il rischio di innervosirsi ma noi non l'abbiamo fatto e abbiamo continuato a giocare. Poi Nico ci ha messo del suo, ma abbiamo fatto tantissimi cross e uno sarebbe andato bene, bisogna avere più ordine e bisogna essere più profondi nella ricerca degli episodi che determinano la partita".

"Alajbegovic ha grandi qualità" Nota di merito per Douglas Luiz che si sta ritagliando un ruolo importante in questa Juve: "Conosce il calcio e i tempi del calcio e non mi aspettavo che riuscisse a coprire tutto questo campo, ha avuto ancora più roba da metterci a disposizione e delle volte esagera, deve stare in mezzo, deve dettare ritmi e tempi perché ha questa pulizia di palleggio". Vicario si è dimostrato all'altezza: "Vicario ha fatto una parata così come aveva fatto il portiere del Parma, ma agli altri non si può vietare di calciare, Vicario ha dato una risposta, perché la vittoria è passata anche da li, ma la vittoria è meritata, abbiamo fatto cose buonissime, ci voleva un po' più di determinazione nel primo tempo, un po' più di spunto, pulizia e qualità, la squadra mi è piaciuta molto e i direttori stanno lavorando per vedere se si sistemano i problemi di Yildiz, Thuram, McKennie e Zhegrova. Ci sono altri due o tre giorni, tenteremo di completare la questione". Rispetto all'inserimento di Alajbegovic: "Ha qualità, ha piede è un calciatore giovane e può giocare anche con Yildiz ma se poi si inizia a metterli tutti in campo... Bisogna avere equilibrio".